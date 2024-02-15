Путин: Нынешнее поколение немцев не должно нести ответственность за Гитлера

Президент РФ Владимир Путин считает нечестным возлагать на современных немцев всю ответственность за действия нацистской Германии.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.
"Я не считаю, что сегодняшние поколения немцев должны нести полную политическую ответственность за все, что творила нацистская Германия", - сказал Путин, комментируя статьи немецких СМИ о том, что дед нынешней главы МИД ФРГ Анналены Бербок был нацистом.
"Нельзя на людей сегодняшнего поколения перекладывать ответственность за то, что творил Гитлер и его приспешники - и не только в Германии, но и в других частях мира, Европы и так далее. Я думаю, что это было бы несправедливо", - продолжил президент, назвав "нечестной позицией" "лепить этот лейбл на весь немецкий народ". "Это злоупотребление тем, что пережили народы Советского Союза, мне кажется, что это и ни к чему", - подчеркнул Путин. По его словам, "надо исходить из реалий сегодняшнего дня, смотреть, кто на самом деле чем занимается и какую политику проводит".