Путин: Нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Россия должна быть готова к сильной конкуренции, разворачивающейся в мире вокруг перспективных образцов вооружений, включая беспилотники, лазерные комплексы, системы управления войсками с искусственным интеллектом.

Россия должна быть готова к сильной конкуренции, разворачивающейся в мире вокруг перспективных образцов вооружений, включая беспилотники, лазерные комплексы, системы управления войсками с искусственным интеллектом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

По его словам, Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений. Но на предприятиях оборонно-промышленного комплекса нужно "создавать заделы" для выпуска гражданской продукции, осваивать технологии двойного назначения, которые имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта.