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Путин: Нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Путин: Нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений Россия должна быть готова к сильной конкуренции, разворачивающейся в мире вокруг перспективных образцов вооружений, включая беспилотники, лазерные комплексы, системы управления войсками с искусственным интеллектом.
В регионе
23 мая 2025 г. 19:38
Путин: Нужно уделить особое внимание перспективным образцам вооружений

Россия должна быть готова к сильной конкуренции, разворачивающейся в мире вокруг перспективных образцов вооружений, включая беспилотники, лазерные комплексы, системы управления войсками с искусственным интеллектом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

По его словам, Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений. Но на предприятиях оборонно-промышленного комплекса нужно "создавать заделы" для выпуска гражданской продукции, осваивать технологии двойного назначения, которые имеют потенциал для экспорта, в том числе роботизированные воздушные, наземные, морские и подводные аппараты, лазерные комплексы, системы управления войсками, в которых применяются технологии искусственного интеллекта.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Perspektivli silah modellərinə xüsusi diqqət yetirilməlidir

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