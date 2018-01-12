Путин: Нормализация отношений России и США зависит от Вашингтона

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Российский президент Владимир Путин полагает, что нормализация отношений России и США зависит от Вашингтона.

Как передает Report, вопрос в том, отметил он на встрече с руководителями российских СМИ, смогут ли американские партнеры проявить мужество и здравый смысл.

От Москвы нормализация двусторонних отношений не зависит, добавил президент.

«Когда проявят они добрую волю, смогут набраться мужества, здравого смысла, поймут они в конце концов, что в улучшении российско-американских отношений заинтересованы сами Соединенные Штаты, что это лежит в рамках национальных интересов, тогда всё нормализуется и будут отношения развиваться», — приводит «РИА Новости» слова Путина.

«Это не от нас зависит», — отметил президент.