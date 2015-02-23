Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассчитывает, что минские договоренности будут исполняться, он убежден, что это верный путь к нормализации ситуации на востоке Украины.

Как передает Report, об этом сказал российский лидер в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, показанному в понедельник вечером в эфире телеканала "Россия-24".

"Я очень рассчитываю на то, что это (договоренности) будет исполняться. А если это будет исполняться, то это верный путь к нормализации ситуации в этом регионе страны", - сказал российский лидер.

По словам президента, европейские страны тоже заинтересованы в нормализации ситуации на Украине.

"В исполнении минских соглашений Европа заинтересована не меньше России", - сказал Путин. "Никому не нужен конфликт на периферии Европы", - пояснил он.

Президент также отметил искреннее желание европейских партнеров "найти такие компромиссные решения, которые привели бы к окончательному урегулированию".

Он напомнил, что в минском протоколе есть пункт о децентрализации власти на Украине, "а потом есть сноска, что под этим подразумевается". "Так авторы этой сноски - наши немецкие и французские партнеры, и это говорит об их искреннем желании найти те компромиссы, о которых я только что сказал", - заключил российский лидер.