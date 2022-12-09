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Путин: Нет никаких факторов для новой мобилизации

Путин: Нет никаких факторов для новой мобилизации Нет никаких факторов для новой частичной мобилизации в России.
В регионе
9 декабря 2022 г. 19:00
Путин: Нет никаких факторов для новой мобилизации

Нет никаких факторов для новой частичной мобилизации в России.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются", - заявил президент в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Путин подчеркнул, что речи о дополнительной мобилизации не идет, однако при этом возможна внутренняя ротация среди уже мобилизованных, половина из которых находится на полигонах.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Yeni səfərbərlik üçün heç bir amil yoxdur”
Версия на английском языке Putin says 'no factors' for new mobilization

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