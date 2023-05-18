Путин: Несмотря на все санкции экспорт сельхозпродукции составил свыше $40 млрд

Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. По зерну этот показатель составил 185,4%.

Россия обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. По зерну этот показатель составил 185,4%.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о ходе весенне-полевых работ.

Он подчеркнул, что несмотря на все санкции экспорт в сельском хозяйстве составил 41,6 млрд долларов. В этом же году Россия собирается экспортировать 55-60 млн тонн зерна.

"Отмечу, что в целом российский агропромышленный комплекс показывает весьма положительную динамику. Так, по итогам прошлого года индекс сельхозпроизводства составил 110,2%. Был собран рекордный урожай зерна - почти 158 млн тонн", - сказал он.