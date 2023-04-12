Путин: Необходимо скорейшее возобновление отечественной лунной программы

РФ следует вернуться к организации миссий на другие планеты, быстро возобновить лунную программу.

РФ следует вернуться к организации миссий на другие планеты, быстро возобновить лунную программу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду на торжественном вечере в честь Дня космонавтики

"В этой [космической] сфере перед нами стоят большие исследовательские задачи, их нужно последовательно выполнять", - указал глава государства. "Речь прежде всего о скорейшем возобновлении нашей лунной программы, о миссиях на другие планеты Солнечной системы, о развитии российских космических обсерваторий, которые уже помогают получать новые факты об эволюции Вселенной, открывают десятки звезд на самом краю нашей Галактики и объекты в отдаленных от нас звездных системах", - уточнил Путин.

Он пообещал: "Россия обязательно будет осваивать космос, мы обязательно будем работать в этом направлении". "Для нас это передовые, необходимые для Земли технологии. Это качественно иной масштаб развития нашей науки и экономики, надежный, современный уровень безопасности страны", - пояснил президент.

По его мнению, "преодоление технологических барьеров при штурме Вселенной обладает особой вдохновляющей силой, помогает школьникам, студентам становиться первопроходцами в отраслях будущего". "Нам нужно обязательно помочь нашим юным гражданам покорить новые высоты", - сказал глава государства.