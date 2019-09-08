Путин не знаком с кандидатом, за которого проголосовал

Сегодня в России единый день голосования. В 85 субъектах РФ проходят одновременно 6015 выборов разного уровня, как федеральные, так и региональные. Как передает московское бюро Report, россияне выбирают депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам, высших должностных лиц регионов, а также представителей законодательной власти субъектов РФ.

Всего будут избраны около 47 тысяч депутатов и должностных лиц. В голосовании ожидается участие 56 млн граждан страны.

Москву выборы тоже не обошли стороной. В столице проходят выборы в Мосгордуму, в которых принял участие президент РФ Владимир Путин. Для голосования президент выбрал участок в Российской академии наук на улице Косыгина. Путин уже не первый раз выбирает именно это участок. В прошлом году там же лидер страны голосовал за мэра Москвы.

Интересным фактом является то, что в избирательном округе, где голосовал президент РФ, нет кандидата от «Единой России». Здесь зарегистрированы три выдвиженца от парламентской оппозиции: действующий зампред Мосгордумы Николай Губенко (КПРФ), Александр Романович («Справедливая Россия») и Юрий Максимов (ЛДПР).

Именно поэтому российскому лидеру пришлось голосовать за незнакомого кандидата. На вопрос, знает ли он лично выдвиженца, за которого проголосовал, президент ответил: «Нет, не знаю. Но надеюсь, что это хороший, порядочный человек».

Отметим, что всего в столице открылось 3602 участка для голосования. Выборы в городскую думу проходят в 45 одномандатных округах. В московском голосовании ожидается участие порядка 7,3 млн избирателей.

Игбал Рустамов.