​Путин не видит ядерной угрозы со стороны Ирана

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин заявил, что ядерной угрозы со стороны Ирана нет, но создание США системы противоракетной обороны все равно продолжается, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент России напомнил, что система ПРО в Румынии создавалась под предлогом того, что еще несколько лет назад "все в один голос оппоненты говорили о том, что система противоракетной обороны нужна нашим партнерам на Западе и в Европе для предотвращения ракетных ядерных угроз со стороны Ирана".

"Где теперь эти ядерные угрозы со стороны Ирана? - спросил Путин у участников совещания по ОПК. - Их нет. Сами Соединенные Штаты подписали договор с Ираном, были одними из инициаторов подписания этого договора. На самом деле все правильно сделали, и мы поддерживали эту позицию администрации США. Но угрозы нет, а создание системы противоракетной обороны продолжается".

12 мая церемония открытия наземной стационарной части американского комплекса Aegis Ashore прошла в местечке Девеселу в Румынии, а сегодня в Польше состоится церемония закладки строительства аналогичного комплекса ПРО в населенном пункте Редзиково. В Кремле и российском МИДе заявили, что действия США и союзников по НАТО представляют угрозу не только для национальной безопасности, но и могут подорвать стратегическую стабильность в регионе.