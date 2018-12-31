Путин не стал поздравлять с Новым годом лидеров Украины и Грузии

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ В числе глав государств и правительств, которых поздравил с Новым годом президент России Владимир Путин, нет главы Украины Петра Порошенко.

Как передает Report, также Путин не направил поздравительную телеграмму президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Согласно сайту Кремля, при этом президент России направил поздравления лидеру Азербайджана Ильхаму Алиеву, главе Армении Арену Саркисяну и и.о. премьера Николу Пашиняную

Также Путин направил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко, с которым проводил переговоры в Москве накануне.

Поздравления от российского президента также направлены лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву, главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову и президенту Молдавии Игорю Додону.