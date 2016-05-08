Путин не поздравил президентов Украины и Грузии с 71-й годовщиной Победы

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Прездент России Владимир Путин не поздравил президента Петра Порошенко и лидера Грузии Георгия Маргвелашвили с годовщиной Победы во Второй мировой войне.

Как передает Report, это следует из текста поздравления, которое было опубликовано пресс-службой Кремля 8 мая.

Относительно Украины и Грузии формулировка выглядела особым образом. То есть он поздравил граждан этих стран, а не лидеров.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - сказано в сообщении.

Тем временем Петр Порошенко так же не поздравлял Владимира Путина с праздником.