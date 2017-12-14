Путин: Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "Не мне же самому для себя конкурентов воспитывать".

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на 13-ой ежегодной пресс-конференции в Москве, комментируя вопрос о конкурентах на предстоящих в следующем году в России президентских выборах.

"Когда мы говорим об оппозиции, важно не только шуметь на площадях, но и что-то предложить. Нужно предложить не крикливую, а реальную повестку дня, в которую поверили бы люди. В этом самая главная задача конкурентной оппозиции", - отметил Путин.

Он также отметил, что рассчитывает на поддержку тех политических сил в стране, которые разделяют его мнение, а также широкую поддержку граждан.