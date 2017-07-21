Путин не исключил, что примет участие на выборах в 2018 году

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин не исключил своего участия в выборах главы государства в 2018 году, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нужно ли мне дальше продолжать свою работу в этом качестве, я еще не решил, я еще посмотрю, в 2018 году выборы, до начала избирательной кампании время еще есть - посмотрим", - заявил Путин во время программы "Недетский разговор с Владимиром Путиным".

Президент заметил, что ему "придется когда-нибудь это сделать все равно" - завершить работу на главном государственном посту страны.

"Есть предусмотренные Конституцией сроки исполнения президентом своих обязанностей", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что не собирается менять Конституцию для выборов.

"У меня была возможность [изменить Конституцию], меня даже упрашивали в свое время Конституцию поменять. Я не стал этого делать. И не намерен делать это в будущем", - заявил президент России.