Президент России: Не думаю, что Запад отменит санкции

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Президент Владимир Путин считает, что санкции в отношении России в ближайшее время отменены не будут.

Как сообщает Report, комментируя данный вопрос в ходе прямой линии В.Путин заявил: "Я не думаю, что в ближайшее время наши партнеры пойдут на отмену cанкций и ограничений в отношении нашей страны, даже несмотря на то, что минские соглашения по Украине выполняются".

" Им (Западу - ред.) невозможно признать, что они не туда забрались, в тупик зашли, поэтому они будут что-то придумывать, эти ограничения держать. А, значит, мы будем держать соответствующие ограничения по доступу их продовольственных товаров на наш рынок", - заявил президент России.