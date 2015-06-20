Путин: Не думаем, что решение может быть обжаловано

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Россия в честной борьбе завоевала право на проведение чемпионата мира по футболу в 2018 года. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил президент Владимир Путин.

"Мы боролись честно, и мы его добились. Не думаем, что решение может быть обжаловано", -заявил Путин на встрече с руководителями крупнейших информагентств.

Президент отметил, что Россия провела собственное расследование возможных фактов коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2018: "Мы не нашли никаких доказательств возможной коррупции в России", - отметил Путин.

В конце мая по обвинению в коррупции были арестованы несколько высокопоставленных чиновников ФИФА. Главным объектом расследования является предполагаемое нецелевое использование средств в связи с процессом выбора страны-хозяйки ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

После громкого скандала о своем уходе с поста президента заявил глава ФИФА Йозеф Блаттер. Как ожидается, досрочные выборы главы организации пройдут 16 декабря.