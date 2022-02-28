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Путин назвал условия урегулирования ситуации в Украине

Путин назвал условия урегулирования ситуации в Украине Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.
В регионе
28 февраля 2022 г. 20:24
Путин назвал условия урегулирования ситуации в Украине

Президент России Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что урегулирование вокруг Украины возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подчеркнул, что такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Putin names conditions for resolving Ukraine situation
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin Ukrayna ilə atəşkəsin əldə olunması üçün ilkin şərtləri açıqlayıb

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