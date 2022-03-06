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Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине

Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции в Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.
В регионе
6 марта 2022 г. 17:35
Путин назвал условия для приостановки боевых действий в Украине

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что приостановка российской военной операции в Украине возможна, только если Киев прекратит боевые действия и выполнит требования Москвы.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля по итогам беседы лидеров.

"Владимир Путин информировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, изложил принципиальные подходы и оценки в этом контексте, подробно разъяснил поставленные основные цели и задачи. Подчеркнуто, что спецоперация идет по плану и в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. При этом российские вооруженные силы "делают все возможное для сохранения жизни и обеспечения безопасности мирных граждан, точечные удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры".

"На этом фоне особой жестокостью и цинизмом отличаются действия националистических, неонацистских формирований, продолжающих интенсивные обстрелы Донбасса и использующих в украинских городах и населенных пунктах в качестве "живого щита" гражданских лиц, включая иностранцев, фактически взятых в заложники", - отмечается в сообщении.

В ходе разговора Путин подтвердил "готовность российской стороны к диалогу с украинскими властями и с зарубежными партнерами в целях урегулирования конфликта". "Вместе с тем, обращено внимание на бесперспективность любых попыток затянуть переговорный процесс, что используется украинскими силовиками для перегруппировки своих сил и средств. В этой связи подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России", - сообщили в Кремле. "Выражена надежда, что в ходе планируемого очередного раунда переговоров представители Украины проявят более конструктивный подход, в полной мере учитывающий складывающиеся реалии", - добавили в пресс-службе.

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