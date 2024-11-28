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Путин назвал Трампа умным и опытным политиком

Путин назвал Трампа умным и опытным политиком Путин назвал Трампа умным и опытным политиком
В регионе
28 ноября 2024 г. 18:12
Путин назвал Трампа умным и опытным политиком

Президент России Владимир Путин назвал избранного президента США Дональда Трампа умным и опытным политиком.

Как передает Report, об этом российский лидер заявил на пресс-конференции в Астане.

"Насколько я себе представляю вновь избранного президента (Трампа - ред.), он все-таки человек умный, достаточно уже опытный", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Путин считает возможным, что администрация Байдена пытается создать сложности для Трампа в отношениях с Россией.

По словам главы государства, в отношении избранного президента США применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы. Путин считает, что Трампу все еще грозит опасность.

"...Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности", - подчеркнул Путин, отметив, что в истории США были разные случаи.

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Версия на английском языке Putin calls Trump a smart and experienced politician
Версия на азербайджанском языке Putin Trampı ağıllı və təcrübəli siyasətçi adlandırıb

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