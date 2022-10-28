Путин назвал того, кто может решить проблему в Украине

Проблему в Украине "очень просто" могут решить те, кто продвигает эту политику в Вашингтоне.
Как передает
"Очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем", - отметил президент.
В ходе выступления на заседании клуба Путин также указал, что не Россия, а Запад довел до сегодняшней ситуации и событий в Украине. Он отметил, что западные страны организуют разные перевороты, один из которых привел к трагическим последствиям в Украине в 2014 году.