Путин назвал того, кто может решить проблему в Украине

Проблему Украины "очень просто" могут решить те, кто продвигает эту политику в Вашингтоне.

Проблему в Украине "очень просто" могут решить те, кто продвигает эту политику в Вашингтоне.

Как передает Report , об этом заявил президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Очень просто решить эту проблему, дать соответствующий сигнал в Киев, что они должны поменять свою позицию и стремиться к тому, чтобы решать эти проблемы мирным путем", - отметил президент.

В ходе выступления на заседании клуба Путин также указал, что не Россия, а Запад довел до сегодняшней ситуации и событий в Украине. Он отметил, что западные страны организуют разные перевороты, один из которых привел к трагическим последствиям в Украине в 2014 году.