Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как стабильную.

Президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию в российской экономике как стабильную.

Как передает Report, в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин" он подчеркнул, что достигнутые показатели оказались лучше не только прогнозов противников России, но и ожиданий руководства страны.

"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - сказал президент, отвечая на вопросы журналиста. "В целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Скажу так аккуратно - если не хорошая", - добавил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в РФ один из главных макроэкономических показателей - безработица - находится на историческом минимуме. "Инфляция ниже ожидаемой и имеет, что важно, тенденцию к сокращению. Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она от сегодняшних 11,9% может приблизиться к 5%. А это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и обеспечить их реальные доходы", - рассказал президент. Кроме того, по его словам, промышленное производство, сельское хозяйство, строительство в России также находятся на подъеме.