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Путин назвал США сверхдержавой

Путин назвал США сверхдержавой Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, охарактеризовал США, как сверхдержаву.
В регионе
6 марта 2024 г. 23:46
Путин назвал США сверхдержавой

Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, охарактеризовал США, как сверхдержаву.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по его словам, элиты США не справились с грузом ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.

"Осталась одна сверхдержава в лице вашей страны", - сказал российский лидер, обращаясь к американскому участнику фестиваля.

Президент счел главным вопросом: как элиты США воспользовались монополией на мировое господство. Он заявил, что они не справились с этим грузом ответственности, которая оказалась на их плечах.

По словам главы государства, США - это огромная и по-своему уникальная страна, которая за три века сумела превратиться в супердержаву. Он добавил, что американские власти сами выпустили "джинна из бутылки", действуя в обход Совета Безопасности ООН в Ираке, Югославии и в некоторых других случаях. При этом Путин также возложил ответственность на Вашингтон за то, что они подрывают авторитет доллара. Российский президент счел такую политику ошибочной.

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