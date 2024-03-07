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Путин назвал самого надежного союзника России

Путин назвал самого надежного союзника России Народ Сербии является самым надежным союзником России.
В регионе
7 марта 2024 г. 05:50
Путин назвал самого надежного союзника России

Народ Сербии является самым надежным союзником России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ).

Глава государства отметил, что этот народ оставался таковым на протяжении многих веков, и Москва это ценит.

"Отношения России и Сербии носят особый характер, исторические глубокие корни. Я всегда с особой теплотой говорю об этом", - сказал Путин. После этого он обратился к мужчине из Сербии, предположив, что тот лучше разбирается в особом характере отношений между двумя странами.

Участник фестиваля рассказал российскому лидеру, что получил образование в Московской духовной академии, и поблагодарил его за возможность учиться в РФ.

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Версия на азербайджанском языке Putin Rusiyanın ən etibarlı müttəfiqini açıqlayıb

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