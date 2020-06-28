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Путин назвал результаты тестов на коронавирус

​Путин назвал результаты тестов на коронавирус

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно делает тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1.

"Регулярно, раз в три-четыре дня", - ответил президент на вопрос, как часто сдает тесты. На вопрос, были ли результаты анализов отрицательными, глава российского государства ответил: "Слава богу, пока да".

Отвечая на вопрос о том, с чем может быть связано испытание, которое обрушилось на человечество с пандемией коронавируса, Путин заметил, что за последнее время "как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо, все так сложилось, кто-то считает, что управляет всем миром". "Оказалось, что это не так, - добавил президент. - Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - отметил он. 

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