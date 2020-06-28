​Путин назвал результаты тестов на коронавирус

Владимир Путин https://report.az/storage/news/7fddf28b7d4e5fd3e1fb05efa321abfd/dd28421f-cdeb-4ae9-a793-d7003a262471_292.jpg

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно делает тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телепрограмме "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1.

"Регулярно, раз в три-четыре дня", - ответил президент на вопрос, как часто сдает тесты. На вопрос, были ли результаты анализов отрицательными, глава российского государства ответил: "Слава богу, пока да".

Отвечая на вопрос о том, с чем может быть связано испытание, которое обрушилось на человечество с пандемией коронавируса, Путин заметил, что за последнее время "как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо, все так сложилось, кто-то считает, что управляет всем миром". "Оказалось, что это не так, - добавил президент. - Осознание этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", - отметил он.