Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.
"Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.
News DepartmentАвтор новости
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