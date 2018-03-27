Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин проводит совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.