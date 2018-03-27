 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Путин назвал причины пожара в ТЦ в Кемерове

    Президент России начал совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин  проводит совещание по ликвидации последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, в результате которого погибли 64 человека, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.

    "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Путин.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi