Путин назвал политику и экономику среди направлений сотрудничества стран БРИКС

Президент России Владимир Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС, отметив работу по интеграции новых стран-участниц в деятельность объединения.

Президент России Владимир Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС, отметив работу по интеграции новых стран-участниц в деятельность объединения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ходе узкого заседания стран БРИКС.

"Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах", - сказал он.

Путин отметил, что многое делается для обеспечения плавной и максимально полной интеграции новых стран-участниц в работу объединения.