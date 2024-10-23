О нас

Путин назвал политику и экономику среди направлений сотрудничества стран БРИКС

Путин назвал политику и экономику среди направлений сотрудничества стран БРИКС Президент России Владимир Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС, отметив работу по интеграции новых стран-участниц в деятельность объединения.
В регионе
23 октября 2024 г. 12:25
Путин назвал политику и экономику среди направлений сотрудничества стран БРИКС

Президент России Владимир Путин назвал три магистральных направления сотрудничества стран БРИКС, отметив работу по интеграции новых стран-участниц в деятельность объединения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сказал в ходе узкого заседания стран БРИКС.

"Всячески содействовали углублению многопланового сотрудничества наших государств по трем магистральным направлениям: в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах", - сказал он.

Путин отметил, что многое делается для обеспечения плавной и максимально полной интеграции новых стран-участниц в работу объединения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Putin BRICS ölkələri arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb
Версия на английском языке Putin highlights key areas of cooperation among BRICS nations

Самое читаемое

В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
В Молдове завершилось голосование на выборах президента и референдуме о вступлении в ЕС
20 октября 2024 г. 22:29
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
20 октября 2024 г. 12:55
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
МЧС Азербайджана обратился к гражданам в связи с нестабильными погодными условиями
16 октября 2024 г. 13:01
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
Санду лидирует на выборах президента Молдовы, набирая более 40% голосов
21 октября 2024 г. 05:50
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди
21 октября 2024 г. 13:00
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
В Азербайджане завтра прогнозируются осадки, временами ливневого характера
22 октября 2024 г. 13:54
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
Президент Бразилии не сможет принять участие в саммите БРИКС
20 октября 2024 г. 22:18
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
В Азербайджане объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности
16 октября 2024 г. 13:29
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
В период COP29 изменится график движения поездов Бакинского метрополитена
18 октября 2024 г. 12:51
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с работами по подготовке к COP29 на территории Олимпийского стадиона
17 октября 2024 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi