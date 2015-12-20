​Путин назвал перепалку между Саакашвили и Аваковым "трагикомедией" - ВИДЕО

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В интервью для документального фильма "Миропорядок", который телеканал "Россия 1" покажет завтра, президент России прокомментировал скандал на заседании Национального совета по реформам Украины.

"То, что они ругаются на русском, - хорошо. Хорошо хоть не на грузинском или на осетинском. Но это же смеху подобно, это трагикомедия какая-то", - заметил Владимир Путин.

Как передает Report, автор фильма Владимир Соловьев опубликовал этот фрагмент из интервью в своем блоге в Instagram.

Напомним, что дискуссия министра внутренних дел Арсена Авакова и одесского губернатора Михаила Саакашвили переросла в настоящую словесную перепалку, в том числе с применением ненормативной лексики.