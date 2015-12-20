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    ​Путин назвал перепалку между Саакашвили и Аваковым "трагикомедией" - ВИДЕО

    То, что они ругаются на русском, - хорошо

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В интервью для документального фильма "Миропорядок", который телеканал "Россия 1" покажет завтра, президент России прокомментировал скандал на заседании Национального совета по реформам Украины.

    "То, что они ругаются на русском, - хорошо. Хорошо хоть не на грузинском или на осетинском. Но это же смеху подобно, это трагикомедия какая-то", - заметил Владимир Путин.

    Как передает Report, автор фильма Владимир Соловьев опубликовал этот фрагмент из интервью в своем блоге в Instagram.

    Напомним, что дискуссия министра внутренних дел Арсена Авакова и одесского губернатора Михаила Саакашвили переросла в настоящую словесную перепалку, в том числе с применением ненормативной лексики.

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