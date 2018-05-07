Путин назвал основные приоритеты России

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ "Россия сильный, активный, влиятельный участник международной жизни".

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на инаугурации.

"Мы открыты к диалогу. Вместе с нашими партнерами будем активно продвигать интеграционные проекты, наращивать деловые, гуманитарные, культурные, научные связи", - заявил В.Путин.

По его словам, Россия выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми в интересах мира и стабильности на нашей планете.

"Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека - вот что сегодня главное. Вот что в центре нашей политики. Наш ориентир - Россия для людей", - заявил В. Путин, назвав основные приоритеты государства.

Российский президент указал, что в ряд приоритетных задач государства также должны входить образование, охрана материнства и детства.