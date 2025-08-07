Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с Трампом

Президент России Владимир Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для его встречи с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он сообщил журналистам.

"У нас много друзей, которые готовы нам помочь организовать мероприятие подобного рода. Один из друзей - президент ОАЭ. Я думаю, мы решим, но это было бы одним из вполне подходящих мест", - сказал он.

Касаясь встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Путин заявил, что это возможно, отметив, что для этого должны быть созданы условия. При этом он добавил, что еще далеко до создания таких условий.

"Я уже говорил неоднократно, что ничего в целом не имею против. Это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия", - сказал он.

Отметим, что ранее сегодня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о том, что достигнута договоренность о проведении в ближайшие дни встречи между двумя президентами.