Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан "наиболее близким союзником".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан "наиболее близким союзником".

Как передает Report, об этом заявил Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане, в рамках ХIХ Форума межрегионального сотрудничества.

"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", - сказал Путин.

Путин выразил надежду, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.