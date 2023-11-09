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Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан "наиболее близким союзником".
В регионе
9 ноября 2023 г. 14:28
Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан "наиболее близким союзником".

Как передает Report, об этом заявил Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане, в рамках ХIХ Форума межрегионального сотрудничества.

"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", - сказал Путин.

Путин выразил надежду, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.

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