Путин назвал Казахстан наиболее близким союзником России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия считает Казахстан "наиболее близким союзником".
Как передает Report, об этом заявил Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Астане, в рамках ХIХ Форума межрегионального сотрудничества.
"Мы говорим о том, что Россия и Казахстан являются союзниками. Хотел бы подчеркнуть, что, во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники", - сказал Путин.
Путин выразил надежду, что Россия и Казахстан смогут решить важные для них вопросы, несмотря на все сложности текущей ситуации.