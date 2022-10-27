Путин назвал Эрдогана сильным лидером и надежным партнером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильный лидер и надежный партнер, который руководствуется интересами своей страны.
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"Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа и интересами турецкой экономики. В значительной степени этим объясняется его позиция в вопросах энергетики, в вопросах строительства "Турецкого потока", - сказал российский лидер.
Он добавил, что Р.Т. Эрдоган прежде всего защищает свои интересы.
"В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в длительных и непростых спорах, переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем", - подчеркнул В.Путин.
Он также отметил, что у России и Турции много "совпадающих векторов и взаимных интересов", в том числе в сфере туризма, строительстве и сельском хозяйстве. "Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Турции для потребителей Европы. Турецкая сторона согласилась, тоже, конечно, прежде всего исходя из своих собственных интересов", - подчеркнул президент РФ.