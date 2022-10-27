Путин назвал Эрдогана сильным лидером и надежным партнером

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильный лидер и надежный партнер, который руководствуется интересами своей страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сильный лидер и надежный партнер, который руководствуется интересами своей страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Он крепкий, сильный руководитель, который руководствуется прежде всего, а может быть, исключительно интересами Турции, турецкого народа и интересами турецкой экономики. В значительной степени этим объясняется его позиция в вопросах энергетики, в вопросах строительства "Турецкого потока", - сказал российский лидер.

Он добавил, что Р.Т. Эрдоган прежде всего защищает свои интересы.

"В этом смысле Турция в целом и президент Эрдоган в частности являются непростыми партнерами. Многие решения рождаются в длительных и непростых спорах, переговорах, но есть стремление с обеих сторон достичь этих договоренностей. И мы, как правило, этих договоренностей достигаем", - подчеркнул В.Путин.

Он также отметил, что у России и Турции много "совпадающих векторов и взаимных интересов", в том числе в сфере туризма, строительстве и сельском хозяйстве. "Мы предложили сейчас создать газовый хаб на территории Турции для потребителей Европы. Турецкая сторона согласилась, тоже, конечно, прежде всего исходя из своих собственных интересов", - подчеркнул президент РФ.