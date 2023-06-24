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Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину

Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину Президент России Владимир Путин выступает с обращением к народу.
В регионе
24 июня 2023 г. 11:05
Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу.

Как передает Report, в своем выступлении он назвал действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мятежом и авантюрой.

"Непомерные амбиции привели к предательству. Предательству и измене. Те кто поднял мятеж - предали Россию. Вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы", - сказал президент.

Путин обратился к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям. Он призвал народ к единству, консолидации и ответственности.

"Наши действия будут жесткими. Они ответят перед законом и перед народом.
Будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове
Я сделаю все, чтобы отстоять страны, жизнь и безопасность, свободу граждан", - отметил он.

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Версия на английском языке Putin calls Wagner’s latest steps treason 
Версия на азербайджанском языке Vladimir Putin: "Vaqner"in son addımları xəyanətdir"

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