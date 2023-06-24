Путин назвал действия Пригожина авантюрой, мятежом и ударом в спину

Президент России Владимир Путин выступает с обращением к народу.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к народу.

Как передает Report, в своем выступлении он назвал действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина мятежом и авантюрой.

"Непомерные амбиции привели к предательству. Предательству и измене. Те кто поднял мятеж - предали Россию. Вооруженные силы и государственные органы получили необходимые приказы", - сказал президент.

Путин обратился к гражданам России, личному составу ВС РФ, правоохранителям. Он призвал народ к единству, консолидации и ответственности.

"Наши действия будут жесткими. Они ответят перед законом и перед народом.

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Я сделаю все, чтобы отстоять страны, жизнь и безопасность, свободу граждан", - отметил он.