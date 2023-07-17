Путин назвал бессмысленным терактом атаку на Крымский мост

Атака морских беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля - это "очередной террористический акт киевского режима".

Атака морских беспилотников на Крымский мост в ночь на 17 июля - это "очередной террористический акт киевского режима".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, "это преступление бессмысленное, поскольку Крымский мост давно не используется для военных перевозок".

Он также подчеркнул, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Следственный комитет (СК) должны детально разобраться с произошедшим на Крымском мосту.