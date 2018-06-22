Путин назначил своим советником зятя Ельцина

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Как передает Report, об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент также подписал указ об освобождении от должности советника главы государства Александра Бедрицкого.

С марта 1997 года по декабрь 1998-го В. Юмашев был руководителем кремлевской администрации. Женат вторым браком на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина.