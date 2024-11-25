Путин назначил спецпредставителя по развитию коридора Север - Юг

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора Север - Юг.

Президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Виталия Савельева своим спецпредставителем по развитию международного транспортного коридора Север - Юг.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст указа.

"Назначить Савельева Виталия Геннадьевича специальным представителем президента Российской Федерации по развитию международного транспортного коридора Север - Юг", - говорится в документе.

Отмечается, что Виталий Савельев работает на посту вице-премьера с мая этого года и курирует транспорт и логистику. До этого с 2020 года был министром транспорта РФ.

Напомним, что Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север - Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта - обеспечение грузопотока из Индии, Ирана и стран Персидского залива в Европу через российскую территорию.