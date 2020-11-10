Президент России назначил новых министров и вице-премьера

Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Заместителем председателя правительства станет экс-глава минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.

Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, минприроды- экс-министр по делам Арктики Александр Козлов , минстроем - работавший первым замминистра Ирек Файзуллин.