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    Путин назначил нового посла России в Турции

    Посол России в Турции Андрей Карлов был убит в декабре прошлого года в Анкаре на открытии выставки

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/  Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ерхова послом России в Турции. Как сообщает Report, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Ерхов занимает должность директора департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, ранее он несколько лет был генконсулом РФ в Стамбуле.

    Напомним, о назначении А. Ерхова на этот пост в мае сообщал Hurriyet.

    Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

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