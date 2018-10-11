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    Путин назначил и. о. главы Башкирии

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернатора Курской области и главы Башкирии.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии", - сказал он.

    В четверг о своей отставке заявил возглавлявший с 2010 года Башкирию Рустэм Хамитов, направив соответствующее обращение к президенту РФ.

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