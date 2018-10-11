Путин назначил и. о. главы Башкирии

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин своими указами назначил исполняющих обязанности губернатора Курской области и главы Башкирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин назначил Старовойта Романа Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области и Хабирова Радия Фаритовича временно исполняющим обязанности главы Башкирии", - сказал он.

В четверг о своей отставке заявил возглавлявший с 2010 года Башкирию Рустэм Хамитов, направив соответствующее обращение к президенту РФ.