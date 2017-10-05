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    Путин назначил нового замминистра иностранных дел России

    С 2013 года Евгений Иванов работал в должности директора Консульского департамента МИД России© РИА Новости

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин назначил Евгения Иванова заместителем министра иностранных дел России, передает Report со ссылкой на интернет-портал правовой информации.

    Отметим, что Е.Иванов родился в 1974 году, окончил МГИМО. Работает в министерстве иностранных дел с 1995 года, владеет английским и польским языками.

    С 2013 года Иванов работал в должности директора Консульского департамента МИД России. Имеет дипломатический ранг советника 1 класса.

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