Путин: Наведение Азербайджаном в Карабахе конституционного порядка было вопросом времени

Когда и каким способом Азербайджан наведёт в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени.

Наведение Баку конституционного порядка в Карабахе было вопросом времени после того, как Армения признала в Праге, а потом в Брюсселе, что он находится в составе Азербайджана.

Как передает Report , об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Когда и каким способом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения, что, честно говоря, для меня странно. Они не признали независимость Карабаха. В Праге Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторила то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. Я уверен, что теперь, когда все вопросы со стороны Азербайджана решены по восстановлению территориальной целостности, президент Азербайджана займется гуманитарными вопросами", - заявил В.Путин.