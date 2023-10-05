О нас

Путин: Наведение Азербайджаном в Карабахе конституционного порядка было вопросом времени

Путин: Наведение Азербайджаном в Карабахе конституционного порядка было вопросом времени Когда и каким способом Азербайджан наведёт в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени.
В регионе
5 октября 2023 г. 19:33
Путин: Наведение Азербайджаном в Карабахе конституционного порядка было вопросом времени

Наведение Баку конституционного порядка в Карабахе было вопросом времени после того, как Армения признала в Праге, а потом в Брюсселе, что он находится в составе Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Когда и каким способом Азербайджан наведет в Карабахе конституционный порядок, было только вопросом времени. Когда Карабах объявил о своей независимости, никто не признал эту независимость, даже Армения, что, честно говоря, для меня странно. Они не признали независимость Карабаха. В Праге Армения признала, что Карабах принадлежит Азербайджану, а потом в начале 2023 года вторично повторила то же самое на аналогичной встрече в Брюсселе. Я уверен, что теперь, когда все вопросы со стороны Азербайджана решены по восстановлению территориальной целостности, президент Азербайджана займется гуманитарными вопросами", - заявил В.Путин.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Российские миротворцы свернули посты в Карабахе
Российские миротворцы свернули посты в Карабахе
5 октября 2023 г. 20:50
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,4
5 октября 2023 г. 20:45
Путин: Бывших руководителей Карабаха и в Армении не хотят видеть
Путин: Бывших "руководителей" Карабаха и в Армении не хотят видеть
5 октября 2023 г. 20:21
Пашинян подписал с ЕС декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах
Пашинян подписал с ЕС декларацию о признании границ Азербайджана, включая Карабах
5 октября 2023 г. 20:04
Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня
Путин: Миссия миротворцев РФ в Карабахе заключалась в наблюдении за режимом прекращения огня
5 октября 2023 г. 19:06
Путин: У России нет интереса отвоевать какие-либо территории 
Путин: У России нет интереса отвоевать какие-либо территории 
5 октября 2023 г. 18:14
Эрдоган запросил парламент продлить на два года мандат ВС в Сирии и Ираке
Эрдоган запросил парламент продлить на два года мандат ВС в Сирии и Ираке
5 октября 2023 г. 17:22
В Коми произошел нефтеразлив из-за отказа коллектора
В Коми произошел нефтеразлив из-за отказа коллектора
5 октября 2023 г. 16:11
Гаджиев: Баку готов к проведению трехсторонних встреч в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан- Армения
Гаджиев: Баку готов к проведению трехсторонних встреч в Брюсселе в формате ЕС-Азербайджан- Армения
5 октября 2023 г. 15:57
Эксперт: Отказ Баку от участия во встрече в Гранаде отвечает сложившимся политическим реалиям
Эксперт: Отказ Баку от участия во встрече в Гранаде отвечает сложившимся политическим реалиям
5 октября 2023 г. 15:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi