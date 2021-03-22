Путин вакцинируется от коронавируса 23 марта

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен 23 марта сделать прививку от коронавируса, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Вакцинация - это добровольный выбор каждого человека, его личное решение. Кстати говоря, я сам намерен сделать это (прививку) завтра", - сказал В. Путин на совещании о наращивании производства вакцин от коронавируса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин сделает прививку одной из трех российских вакцин, не раскрывая при этом, какой именно препарат выбрал президент РФ.

Он отметил, что вакцинация Путина от коронавируса не будет публичным мероприятием.