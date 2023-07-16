Путин намекнул, что РФ может начать применять кассетные припасы в Украине

Президент России Владимир Путин намекнул, что армия РФ может начать применять кассетные боеприпасы в Украине.

Президент России Владимир Путин намекнул, что армия РФ может начать применять кассетные боеприпасы в Украине.

Как передает Report , об этом российский лидер заявил в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".

"Если они (кассетные боеприпасы - ред.) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент РФ.

Он добавил, что у России "достаточный запас" кассетных снарядов.

При этом В.Путин согласился, что использование таких боеприпасов является преступлением, сославшись на заявления США.

"США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением, так к этому и надо относиться", - отметил российский лидер.