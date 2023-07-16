Путин намекнул, что РФ может начать применять кассетные припасы в Украине

Президент России Владимир Путин намекнул, что армия РФ может начать применять кассетные боеприпасы в Украине.
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"Если они (кассетные боеприпасы - ред.) будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия", - заявил президент РФ.
Он добавил, что у России "достаточный запас" кассетных снарядов.
При этом В.Путин согласился, что использование таких боеприпасов является преступлением, сославшись на заявления США.
"США сами ранее называли использование кассетных боеприпасов преступлением, так к этому и надо относиться", - отметил российский лидер.