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    Путин наградил президента Киргизии орденом Александра Невского

    Орден вручен за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией

    Баку. 17 cентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, вручение ордена "за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства" приурочено к 60-летнему юбилею Атамбаева. 

    Вручая орден, Путин отметил особую роль в истории Александра Невского, который "выстраивал очень мудрые отношения с Востоком и с Западом". "А вам, как человеку, который хранит в сердце память о самых лучших страницах нашей совместной истории, этот орден - самая подходящая награда", - сказал Путин.

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