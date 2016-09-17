Путин наградил президента Киргизии орденом Александра Невского

Баку. 17 cентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, вручение ордена "за большой вклад в укрепление многопланового сотрудничества между Россией и Киргизией в духе взаимного доверия и стратегического партнерства" приурочено к 60-летнему юбилею Атамбаева.

Вручая орден, Путин отметил особую роль в истории Александра Невского, который "выстраивал очень мудрые отношения с Востоком и с Западом". "А вам, как человеку, который хранит в сердце память о самых лучших страницах нашей совместной истории, этот орден - самая подходящая награда", - сказал Путин.