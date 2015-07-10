​Путин наградил Назарбаева орденом Александра Невского

Баку. 10 Июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин наградил своего казахстанского коллегу Нурсултана Назарбаева орденом Александра Невского за активный вклад в евразийские интеграционные процессы и развитие многопланового российско-казахского сотрудничества.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что не только я, но и наша страна относится с уважением и любовью к вам, и в знак ваших заслуг, за инициативу в вопросах интеграционных процессов, которые подошли к логическому завершению, принято решение наградить вас», — отметил Путин.

Назарбаев поблагодарил Путина и весь российский народ, а также отметил, что получение ордена произошло в исторический день, поскольку на саммите в Уфе собрались главы стран разных континентов.

«Это действительно боевая награда. Есть за что», — добавил Путин.

Назарбаев, в свою очередь, отметил, насколько весомы слова российского президента.