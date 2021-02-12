Путин наградил Года Нисанова

Указом президента России председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов награжден знаком отличия "За благодеяние".

Указом президента России председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов награжден знаком отличия "За благодеяние".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила пресс-служба группы.

Нисанов был удостоен награды за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.

"Я горжусь своим участием в реализации проекта по увековечиванию памяти Советскому солдату во Ржеве, реализованному в ознаменование подвига советского народа, о котором мы, потомки, не имеем права забывать. Для меня большая честь участвовать в столь масштабном и значимом для страны проекте, реализация которого была приурочена к 75-летнему юбилею Победы. Я с большой признательностью и благодарностью отношусь к столь высокой оценке моей деятельности", - подчеркнул Г.Нисанов.

Отметим, что Год Нисанов является одним из ведущих представителей российского бизнес-сообщества, меценат, поддерживающий десятки культурных, образовательных, социальных и благотворительных проектов в России. В деятельности группы компаний "Киевская площадь" благотворительность и социальная ответственность являются одними из важнейших направлений и принципов работы.