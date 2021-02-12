Путин наградил Года Нисанова

Указом президента России председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов награжден знаком отличия "За благодеяние".
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила пресс-служба группы.
Нисанов был удостоен награды за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.
"Я горжусь своим участием в реализации проекта по увековечиванию памяти Советскому солдату во Ржеве, реализованному в ознаменование подвига советского народа, о котором мы, потомки, не имеем права забывать. Для меня большая честь участвовать в столь масштабном и значимом для страны проекте, реализация которого была приурочена к 75-летнему юбилею Победы. Я с большой признательностью и благодарностью отношусь к столь высокой оценке моей деятельности", - подчеркнул Г.Нисанов.
Отметим, что Год Нисанов является одним из ведущих представителей российского бизнес-сообщества, меценат, поддерживающий десятки культурных, образовательных, социальных и благотворительных проектов в России. В деятельности группы компаний "Киевская площадь" благотворительность и социальная ответственность являются одними из важнейших направлений и принципов работы.