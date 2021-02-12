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Путин наградил Года Нисанова

Путин наградил Года Нисанова Указом президента России председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов награжден знаком отличия "За благодеяние".
В регионе
12 февраля 2021 г. 20:03
Путин наградил Года Нисанова

Указом президента России председатель совета директоров группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов награжден знаком отличия "За благодеяние".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила пресс-служба группы.

Нисанов был удостоен награды за вклад в реализацию проекта по созданию Ржевского мемориала Советскому солдату.

"Я горжусь своим участием в реализации проекта по увековечиванию памяти Советскому солдату во Ржеве, реализованному в ознаменование подвига советского народа, о котором мы, потомки, не имеем права забывать. Для меня большая честь участвовать в столь масштабном и значимом для страны проекте, реализация которого была приурочена к 75-летнему юбилею Победы. Я с большой признательностью и благодарностью отношусь к столь высокой оценке моей деятельности", - подчеркнул Г.Нисанов.

Отметим, что Год Нисанов является одним из ведущих представителей российского бизнес-сообщества, меценат, поддерживающий десятки культурных, образовательных, социальных и благотворительных проектов в России. В деятельности группы компаний "Киевская площадь" благотворительность и социальная ответственность являются одними из важнейших направлений и принципов работы.

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