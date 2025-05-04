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Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить войну с Украиной и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали.
В регионе
4 мая 2025 г. 11:48
Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить войну с Украиной и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который опубликовал в Telegram-канале фрагмент беседы.

"Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - отметил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Ümid edirəm ki, nüvə silahına ehtiyac olmayacaq

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