Путин: Надеюсь, что применение ядерного оружия не потребуется

Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить войну с Украиной и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали.

Россия обладает всеми необходимыми силами, чтобы успешно завершить войну с Украиной и без использования ядерного оружия, как бы на это ее ни провоцировали.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который опубликовал в Telegram-канале фрагмент беседы.

"Нас хотели спровоцировать, хотели, чтобы мы совершили ошибки. И не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали. Надеюсь, и не потребуется. У нас достаточно сил, средств, для того чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом", - отметил Путин.