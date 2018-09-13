Путин наблюдает за ходом самых масштабных за последние 37 лет военных учений России

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае наблюдает за маневрами российских, китайских и монгольских войск в рамках учений "Восток-2018", сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Отметим, в Забайкальском крае проходят самые масштабные за последние 37 лет военные учения России. Практические действия войск пройдут в два этапа.

По данным минобороны России, всего в совместных действиях на полигоне "Цугол" примут участие до 25 тыс. российских военнослужащих, более 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов.

В основном этапе маневров задействованы две пусковые установки оперативного тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 42 ударных самолета, включая четыре стратегических ракетоносца Ту-95 и шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, 52 реактивные системы залпового огня и 72 артиллерийских орудия.