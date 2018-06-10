Путин на следующей неделе встретится с Пашиняном

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, который приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Report.

"Да. Ждем на футбол", - сказал Песков. Ранее пресс-секретарь премьера Армении Арман Егоян сообщил, что Пашинян на следующей неделе отправится в Москву, визит организован в рамках стартующего в РФ чемпионата мира по футболу.