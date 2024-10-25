Путин на полях саммита БРИКС встретился с генсеком ООН Гутерришем

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС.

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем на полях саммита БРИКС.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно информации, генсек ООН принял участие в пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате "аутрич" / "БРИКС плюс".

В своем выступлении Гутерриш напомнил, что страны объединения представляют почти 50% населения Земли, а для того, чтобы справиться с вызовами, необходимо сообщество государств, действующих "как одна большая семья".

Кроме того, во время выступления генсек ООН выделил четыре направления работы: финансирование, климат, технологии, а также мир и реформирование Совета безопасности Всемирной организации. Саммит БРИКС проходил с 22 по 24 октября в Казани.