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Путин: На Пасху в Россию благодаря ОАЭ вернулись 246 российских военных

Путин: На Пасху в Россию благодаря ОАЭ вернулись 246 российских военных Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в российско-украинских обменах пленными.
В регионе
1 мая 2025 г. 14:21
Путин: На Пасху в Россию благодаря ОАЭ вернулись 246 российских военных

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в российско-украинских обменах пленными.

Как передает Report, об этом ообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи (19 апреля) на родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Российской стороне вернули тело 41 человека, украинской - 909 погибших военных.

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Версия на азербайджанском языке Putin: Rusiyanın 246 hərbçisi BƏƏ sayəsində Pasxa bayramı ərəfəsində qaytarılıb

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