​Путин: Мы не виляем хвостом и позицию не меняем - ВИДЕО

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ России в вопросе урегулирования сирийского кризиса одинаково легко работать как с президентом Сирии Башаром Асадом, так и с США.

Как передает Report, об этом президент РФ Владимир Путин заявил интервью, которое показано в документальном фильме Владимира Соловьева "Миропорядок", отрывок которого транслировался на телеканале "Россия 1".

"Применительно, скажем, к сирийскому кризису: нам легко работать и с президентом Асадом, и с американской стороной. И я говорил об этом недавно с президентом Обамой, и с нашими друзьями из Саудовской Аравии, из других арабских стран, - сказал Путин, - Легко почему? Мы не виляем хвостом и позицию не меняем".

Поясняя позицию России по сирийскому урегулированию, президент добавил: "Мы спросили сначала у людей: так или не так, согласны или не согласны". "В принципе по основным параметрам урегулирования все сказали: "Да". И тогда мы сформулировали свою позицию на тех компонентах, которые являются общими и приемлемыми, и нам не нужно теперь прыгать из стороны в сторону "как блоха в аркане", - отметил Путин.

Объединение с Россией для борьбы с террором и противодействию экономическим и политическим вызовам, в интересах Европы, Москва к этому открыта, указал российский президент.

"Интересы европейских стран в том, чтобы объединять усилия. И в экономике, и в политике, и в борьбе с террором. Объединять усилия с Россией. Мы к этой работе готовы, мы открыты, не собираемся губы надувать из-за этих санкций. Мы ждем. Мы ждем всех", - сообщил президент.